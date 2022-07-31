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لبنان

مخدرات وأسلحة وذخائر في كفرذبيان... ماذا حصل؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 08:06
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرذبيان-جبل لبنان المواطنين: (ي،ز) و (ف،ح،ز) و(ج،ح،ز) و(ع،ن،ز)، لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها داخل أحد الشاليهات العائدة للموقوف الأول، وتجول الموقوف الثاني بمستندات مزورة (هوية، ورخصة سوق)، وبحقهم عدة وثائق إطلاق نار على دوريات عائدة للجيش في منطقة البقاع، بالإضافة إلى عدة مذكرات توقيف بجرائم تجارة الأسلحة والمخدرات، وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاحين حربيين مع ذخائرهما.
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وقد اعترف الموقوفون بأنهم كانوا يوزعون المخدرات على المروجين بواسطة سيارة عائدة للموقوف (ع.ن.ز) قبل توقيفهم.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص
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