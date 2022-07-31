في الطائرة.. ماذا يُشاهد وزير الطاقة على هاتفه؟ (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وهو يشاهد الفيديو الذي عرضهُ الإعلام الحربي في "حزب الله"، اليوم الأحد، لمنصات الغاز العائمة في حقل كاريش.

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وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يتابع الفيديو الذي نشره #الاعلام_الحربي في #حزب_الله لمنصات استخرام الغاز الاسرائيلية وهو في الطائرة#كاريش pic.twitter.com/bE7Lb0et8U — يونيوز - انتخابات (@UnewsElection) July 31, 2022

وكما يظهر، فإن الفيديو جرى التقاطه ضمن طائرة كان فيّاض على متنها، وقد حصل ذلك قبل وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، اليوم، لاستكمال المفاوضات بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية.

كذلك، تناقل الناشطون فيديو آخر يوثق حصول حديثٍ بين فياض وهوكشتاين، فضلاً عن فيديو يرصد اللحظات التي سبقت انعقاد اجتماع بين الطرفين في وزارة الطاقة، ظهر اليوم، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.

إيّام سَحْب التلفون أقوى مِن سَحْب السلاح.



وزير الطاقة #وليد_فياض بدأ المفاوضات مع آموس #هوكشتاين مِن مطار بيروت الدولي.. pic.twitter.com/Qz9YVwSm2p — Layal Jradi • ليالـ جرادي (@layalKjradi) July 31, 2022