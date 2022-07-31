في الطائرة.. ماذا يُشاهد وزير الطاقة على هاتفه؟ (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وهو يشاهد الفيديو الذي عرضهُ الإعلام الحربي في "حزب الله"، اليوم الأحد، لمنصات الغاز العائمة في حقل كاريش.
وكما يظهر، فإن الفيديو جرى التقاطه ضمن طائرة كان فيّاض على متنها، وقد حصل ذلك قبل وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، اليوم، لاستكمال المفاوضات بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية.
كذلك، تناقل الناشطون فيديو آخر يوثق حصول حديثٍ بين فياض وهوكشتاين، فضلاً عن فيديو يرصد اللحظات التي سبقت انعقاد اجتماع بين الطرفين في وزارة الطاقة، ظهر اليوم، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.