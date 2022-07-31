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لبنان

قيومجيان لباسيل: "أنت الشخص الغلط في المكان الغلط"

Lebanon 24
31-07-2022 | 08:33
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غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" د. ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر" متوجهأ إلى النائب جبران باسيل، قائلاً: "شو إلَك بغابة الشهيد، الغابة لشهداء المقاومة اللبنانية الذين قاتلوا ضمن: التنظيم، حراس الأرز، الكتائب، الأحرار، قبل أن يتوحدوا فيما بعد تحت راية ‫القوات اللبنانية‬. قبلك ‫ميشال عون‬ سخّر الجيش في معاركه الخاسرة، وأنت اليوم تستغل شهداءه. أنت الشخص الغلط في المكان الغلط".
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