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لبنان

هذا ما كشفه وزير الاقتصاد عن ازمة الخبز.. هل ستختفي الطوابير؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 08:46
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 أجرت خلية الازمة في اللجنة الوزارية المعنية بإدارة توزيع القمح والطحين، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال، أمين سلام، مسحا ميدانيا في كل المناطق اللبنانية، وتبين أن ازمة الخبز انتهت بنسبة 90%، والطوابير اختفت.
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ووجه سلام شكرا خاصا لكل الاجهزة الامنية المعنية التي تعمل 24 ساعة ساهرة على الرقابة والتوزيع العادل والمحاسبة. وقال: "وضعت الآلية الجديدة حدا لتجار الازمات، وقد ضبط أصحاب عدد من الافران والمطاحن المخالفة لقرارات وزارة الاقتصاد، وهم قيد التحقيق في القضاء المختص".

وطلبت وزارة الاقتصاد من القضاء "التشدد في العقوبة لكل مخالف، لأن السجن هو الحل ليتعظ كل من تسول له نفسه المتاجرة بلقمة اللبنانيين".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

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