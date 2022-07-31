عباس ابراهيم بحث مع هوكشتاين وشيا في تطورات ملف الترسيم

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه بعد ظهر اليوم، وفدا أميركيا برئاسة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، وبحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وقد تناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.

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