بعد لقائه هوكشتاين... ماذا كشف وزير الطاقة؟

Advertisement

أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أن المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين "يحمل طرحاً جديداً إلى المسؤولين اللبنانيين وقال لي إنّه إيجابي ونفى أي شائعات عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل".وفي حديثٍ بعد لقاء هوكشتيان قال: "هوكشتاين قال لي إنه سيفاوض مع البنك الدولي بشأن شروط السير بخطة الكهرباء التي نفذها لبنان".وأضاف: "شرطان يضعهما البنك الدولي على لبنان هما زيادة التعرفة وبداية الإجراءات لتعيين الهيئة الناظمة".