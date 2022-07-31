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لبنان

بعد لقائه هوكشتاين... ماذا كشف وزير الطاقة؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 09:30
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أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أن المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين "يحمل طرحاً جديداً إلى المسؤولين اللبنانيين وقال لي إنّه إيجابي ونفى أي شائعات عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل".
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وفي حديثٍ بعد لقاء هوكشتيان قال: "هوكشتاين قال لي إنه سيفاوض مع البنك الدولي بشأن شروط السير بخطة الكهرباء التي نفذها لبنان".

وأضاف: "شرطان يضعهما البنك الدولي على لبنان هما زيادة التعرفة وبداية الإجراءات لتعيين الهيئة الناظمة".
 
واستطرد: "هوكشتاين وعدني بالحصول على الضمانات الأميركية لعدم التعرض لعقوبات قانون قيصر نهاية هذا الصيف".
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