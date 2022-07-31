مسيرة شعبية في طرابلس دعمًا للجيش

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بمناسبة العيد ال٧٧ للجيش، شهدت شوارع طرابلس مسيرة شعبية حاشدة بمشاركة جمعيات كشفية واهلية ولجنة المحاربين القدامى في طرابلس وضواحيها وعدد من فاعليات طرابلس والصليب الأحمر والدفاع المدني وحشود شعبية، حيث تقدم المشاركون قائد لواء المشاة الثاني عشر العميد الركن فادي بو حيدر ورئيس فرع الشمال في مخابرات الجيش العقيد الركن نزيه بقاعي.انطلقت المسيرة من قلعة طرابلس، وجالت في شوارع طرابلس حيث رفع المشاركون الأعلام اللبنانية ورايات الجيش.وكانت وقفة رمزية امام القصر البلدي في المدينة، بمشاركة رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وممثلين عن الجيش ورؤساء الجمعيات الاهلية والكشفية حيث كانت عدة كلمات اشادت بالجيش.