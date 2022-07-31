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لبنان

"زينة" غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)

Lebanon 24
31-07-2022 | 10:04
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
- زينة الياس طراف (من مواليد عام 1986، لبنانية)
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التي غادرت بتاريخ 30-07-2022 منزل جدتها الكائن في بلدة الحدت- حي آل الأسمر، إلى جهة مجهولة ولم تعد لغاية تاريخه، علما أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
 
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الحدت في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 466553-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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