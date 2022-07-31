"زينة" غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)





"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- زينة الياس طراف (من مواليد عام 1986، لبنانية)

Advertisement التي غادرت بتاريخ 30-07-2022 منزل جدتها الكائن في بلدة الحدت- حي آل الأسمر، إلى جهة مجهولة ولم تعد لغاية تاريخه، علما أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة. صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- زينة الياس طراف (من مواليد عام 1986، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 30-07-2022 منزل جدتها الكائن في بلدة الحدت- حي آل الأسمر، إلى جهة مجهولة ولم تعد لغاية تاريخه، علما أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الحدت في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 466553-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".