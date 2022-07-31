حادث سير مروع في بلدة أنصار ووقوع إصابات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابات بحادث سير مروع على طريق عام بلدة أنصار الجنوبية بالقرب من صيدلية داغر.

وعملت فرق الإسعاف على نقل الإصابات لمستشفيات النبطية.

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