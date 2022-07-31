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لبنان

مستخدمو هيئة إدارة السير: مستمرون بالإضراب لحين مساواتنا بموظفي القطاع العام

Lebanon 24
31-07-2022 | 10:36
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أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات استمرارهم بالإضراب المفتوح إلى حين مساواتهم بموظفي القطاع العام، وشمولهم بما تم تقديمه الأسبوع الماضي لموظفي الإدارات العامة، من مساعدة إجتماعية، يضاف إليها تعديل بدلات النقل، وتعويض الإنتاجية.
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وإذ ذكروا بأنهم لم يحصلوا لغاية تاريخه على المساعدة الاجتماعية عن الأشهر الأولى من العام 2022 وكذلك عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من العام 2021، وضعوا مسؤولية تعطيل أعمال المواطنين على الحكومة "باعتبار ان الحكومة بمشروع الحل المقترح  تعتمد صيفا وشتاء تحت سقف واحد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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