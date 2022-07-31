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لبنان

ياسين: لارتداء الكمامات في المنطقة المحاذية للمرفأ

Lebanon 24
31-07-2022 | 10:52
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أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن "أهراء القمح في مرفأ بيروت كانت تحت المراقبة منذ وقت طويل والآن باقي الصوامع ستكون تحت المراقبة أيضاً".

وأشار لـ"الجديد" الى أن "الخوف فقط من الغبار المتناثر جراء انهيار الجزء الشمالي من أهراء مرفأ بيروت ويجب ارتداء الكمامات في المنطقة المحاذية".
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ورأى أنه "كان يجب هدم الأجزاء الآيلة للسقوط من أهراء القمح في مرفأ بيروت ونطالب بالشفافية وتحقيق العدالة في قضية انفجار المرفأ".
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