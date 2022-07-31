لكلّ المواطنين في بيروت.. التزموا بهذه الإجراءات فوراً بعد سقوط الإهراءات

بعد سقوط جزء من إهراءات القمح في مرفأ بيروت وانتشار غبارٍ سام نتيجة ذلك، يستوجبُ على المواطنين التقيد بالإجراءات التالية وذلك تفادياً لأي أضرار.

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ذكرت وزارتا البيئة والصحة العامة بالبيان الذي صدر منذ أيام والذي يتضمن بعض الارشادات التي يجب اتباعها في حال انهيار الاهراءات، وجاء في البيان:

"تحسباً لوجود أي احتمال لانهيار اجزاء من اهراءات مرفأ بيروت نتيجة الحريق ومحاولات الاطفاء الاخيرة، يهم وزارتا البيئة والصحة العامة التنبيه الى ما يلي:

‎- في حال حصول أي انهيار سينبعث غبار مكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة وسيتشتت في الهواء.

- حسب آراء الخبراء، ليس هناك أدلة علمية على وجود مادة الاسبتسوس او أي مواد سامة أخرى.

‎- من المرجح ان تتأثر المنطقة الأقرب من موقع الحادث (شعاع 500 متر) والتي تقع داخل حدود المرفأ بكميات غبار كثيفة في الهواء والتي يجب اخلاؤها فورا اذا حصل ذلك.

- من المتوقع أن تتأثر المنطقة الأبعد (بين شعاع 500 و 1500 متر تقريبا والتي تتضمن الكرنتينا، الجعيتاوي، مار متر، وسط بيروت، بكميات محدودة من الغبار. وسيترسب الغبار المتطاير خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة كحد أقصى.

‎- ستعمل وزارة الصحة العامة الى تأمين الكمامات اللازمة في الإجراءات الوقائية للأشخاص الموجودين ضمن المنطقة التي ستتأثر بالحادث.

‎لذلك تنصح وزارة البيئة ووزارة الصحة العامة بالاجراءات الآتية:

أولاً: في ما يخص الاشخاص الموجودين داخل المنازل أو أماكن العمل المغلقة أثناء تطاير الغبار، يجب إتخاذ الإجراءات التالية خلال ال 24 ساعة الأولى بعد الحادث:

إغلاق النوافذ‎ والابواب الخارجية خصوصا في المناطق الموجودة داخل شعاع 1500 متر من موقع الحادث (المناطق المذكورة أعلاه).

‎- تشغيل مكيفات الهواء قدر المستطاع، وخصوصا الوحدات المنفصلة الموجودة في غالبية المساكن.

ثانياً: في ما يتعلق بالاشخاص الموجودين خارج المباني أثناء تطاير الغبار، يجب إتخاذ الإجراءات التالية:

‎- إرتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) في الخارج حتى الوصول الى أقرب مكان مغلق وذلك لحين إنقضاء أول ساعتين بعد الحادث حتى تنخفض كمية الغبار في الهواء الخارجي قبل التوجه الى مكان مغلق آمن كالمنزل أو مكان العمل، حيث يتم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة.

ثالثاً: بالنسبة للاشخاص الموجودين في المركبات السيارة أثناء تطاير الغبار، يجب إتخاذ الإجراءات التالية:

‎- إغلاق النوافذ وتشغيل المكيفات على وضعية الشفط من داخل السيارة حتى الوصول الى مكان مغلق، حيث يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة.

‎- في حال عدم وجود مكيف شغال في السيارة (أو المركبة)، يجب إرتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) حتى الوصول الى مكان مغلق، ومن ثم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة.

‎رابعاً: بالنسبة الى تنظيف الأسطح من الغبار، يجب إعتماد الإجراءات التالية:

‎- تنظيف الشرفات برش الماء على الأسطح لمنع اعادة تطاير الغبار المترسب ومن ثم مسح الأسطح بمياه الجافيل مع الماء (مع التنبيه إلى عدم خلط أي مواد تنظيف أخرى مع مياه الجافيل خوفاً من التفاعلات الكيميائية).

‎- إرتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) خلال عملية التنظيف.

‎- تنظيف الأسطح داخل المساكن بقماشة رطبة بمياه الجافيل مع الماء (مع التشديد على عدم خلط أي مواد تنظيف أخرى مع مياه الجافيل خوفاً من التفاعلات الكيميائية)، وارتداء كمامة أثناء عملية التنظيف لتجنب استنشاق الغبار القادم من الخارج.

وختم البيان: "يبقى التحسب والحذر أحد أفضل الوسائل الضرورية للسلامة العامة ولحماية الصحة والبيئة على أمل أن نكون في غنى عن أي مخاطر".





