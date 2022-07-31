بعد سقوط جزءٍ من الإهراءات.. هذا ما فعله الجيش

وصلت طوّافة تابعة للجيش إلى محيطِ مرفأ بيروت، قبل قليل، للعمل على رشّ المياه على صوامع إهراءات القمح للحدّ من انتشار الغبار عقب انهيار جزءٍ منها، اليوم الأحد.



إلى ذلك، فقد أفادت المعلومات بأنّ صومعتين جديدتين من الصوامع في مرفأ بيروت قد تنهاران في أي لحظة، في حين أفاد الدفاع المدني بأن الإنهياء الجزئي للصوامع لم يُسفر عن سقوط أي ضحايا.

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وفي السّياق، قال رئيس شعبة العلاقات العامة في فوج إطفاء بيروت للـ"LBCI" إنه "كل الإجراءات الوقائية متخذة، وكل الفرق على أهبّة الاستعداد للتدخل في حال حصول أي جديد، ولا داعي للهلع".

