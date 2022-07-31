وزيرٌ يكشف.. هل حصل انفجارٌ قبل سقوط الإهراءات في المرفأ؟

قال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إنّ "صومعتين وقعتا من الجهة الشمالية في حين أن صومعتين من الجهة الجنوبية قد تقعان في أي وقت"، وأضاف: "لم يحصل أي انفجار أو انبعاثات سامة ولا داعي للهلع ومن المتوقع أن تسقط الإهراءات كلّها واحدة تلو الأخرى".

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من جهته، قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنه "لا مخاوف من انبعاثات سامة نتيجة انهيار الصوامع"، وأضاف: "نتوقع سقوط صومعتين جديدتين من الجهة الشمالية للمرفأ، ولا ضحايا بانهيار الصومعتين من الناحية الجنوبية وذلك بسبب عزل المنطقة المحيطة بالإهراءات".