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لبنان

وزيرٌ يكشف.. هل حصل انفجارٌ قبل سقوط الإهراءات في المرفأ؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 11:24
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قال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إنّ "صومعتين وقعتا من الجهة الشمالية في حين أن صومعتين من الجهة الجنوبية قد تقعان في أي وقت"، وأضاف: "لم يحصل أي انفجار أو انبعاثات سامة ولا داعي للهلع ومن المتوقع أن تسقط الإهراءات كلّها واحدة تلو الأخرى". 
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من جهته، قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنه "لا مخاوف من انبعاثات سامة نتيجة انهيار الصوامع"، وأضاف: "نتوقع سقوط صومعتين جديدتين من الجهة الشمالية للمرفأ، ولا ضحايا بانهيار الصومعتين من الناحية الجنوبية وذلك بسبب عزل المنطقة المحيطة بالإهراءات". 
 
 

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