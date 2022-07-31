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لبنان

هوكشتاين يلتقي بو صعب في الرابية

Lebanon 24
31-07-2022 | 11:56
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ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، استقبل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين في دارته بالرابية، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا.
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