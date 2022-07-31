هوكشتاين يلتقي بو صعب في الرابية

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، استقبل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين في دارته بالرابية، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا.

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