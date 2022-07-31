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لبنان

عملية أمنيّة لـ"مخابرات الجيش" في خلدة.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
31-07-2022 | 12:04
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
بتاريخ 30 / 7 / 2022 وبعد عملية أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة خلدة السوريين: (ا،أ)، و(ش،م،ب)، و(ا،م،ب) و(ا،م،ب)، لإقدام الموقوف الأول على إيواء أبناء شقيقته المتهمين بقتل المواطن (ن،ح)، إثر خلاف وتضارب في محلة الجناح بتاريخ 29/7/2022، تخلله قيام (أ،م،ب) بطعن المواطن المذكور في عنقه ما أدى إلى وفاته، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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