عملية أمنيّة لـ"مخابرات الجيش" في خلدة.. هذه تفاصيلها

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 30 / 7 / 2022 وبعد عملية أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة خلدة السوريين: (ا،أ)، و(ش،م،ب)، و(ا،م،ب) و(ا،م،ب)، لإقدام الموقوف الأول على إيواء أبناء شقيقته المتهمين بقتل المواطن (ن،ح)، إثر خلاف وتضارب في محلة الجناح بتاريخ 29/7/2022، تخلله قيام (أ،م،ب) بطعن المواطن المذكور في عنقه ما أدى إلى وفاته، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".