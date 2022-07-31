إليكم إصابات ووفيات كورونا الجديدة في لبنان!

أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا في لبنان، عن تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ تاريخ 21 شباط 2020 الى 1173871، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

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