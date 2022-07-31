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لبنان

إليكم إصابات ووفيات كورونا الجديدة في لبنان!

Lebanon 24
31-07-2022 | 12:03
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أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا في لبنان، عن تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ تاريخ 21 شباط 2020 الى 1173871، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.
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