الصليب الأحمر يُطمئن: لا داعي للهلع جرّاء انهيار جزء من إهراءات المرفأ

أكّد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة أنه "لا داعي للهلع جرّاء انهيار جزء من إهراءات مرفأ بيروت".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، لفت كتانة إلى أنه " من الواجب اتخاذ الاحتياطات المطلوبة والمسألة تتطلب 24 ساعة كحد أقصى"، مؤكداً أن "المعنيين يتابعون الموضوع عن قرب".