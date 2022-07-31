بمناسبة عيد الجيش..تدابير سير في هذه المنطقة!

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صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبة العـلاقـات العامـة، بـلاغجاء فيه: "لمناسبة عيد الجيش اللبناني سيقام احتفال عسكري يوم الإثنين 1-8-2022 في ثكنة شكري غانم _ الفياضية / الكلّيّة الحربيّة، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية: منع مرور الشاحنات على الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد /بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً من التاريخ المذكور ولحين انتهاء الاحتفال".ولفت إلى أنّه سيُمنع أيضًا "مرور السيارات على الطريق الممتدة من الصياد /مفرق غاليري متى، اعتباراً من الساعة 7,45 صباحاً من تاريخ 1-8-2022 حتى انتهاء الاحتفال".وأضاف، "لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".