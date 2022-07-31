هل سيتوقف العمل في مرفأ بيروت بعد حادثة انهيار الإهراءات اليوم؟

أعلنت إدارة مرفأ بيروت، في بيانٍ لها مساء اليوم، أنّ العمل داخل المرفأ لن ولم يتوقف، رغم حادثة انهيار جزءٍ من الإهراءات، اليوم الأحد.

وأشارت إدارة المرفأ إلى أنّ " الاحتياطات والاجراءات مُتخذة منذ مدة زمنية تحسباً لأي طارىء، فجرى عزل محيط الاهراءات بزيادة المسافة المطلوبة وهي (50 م) الى 150 و 200 م في بعض الأماكن، كما تم عزل رصيف 7 و8 و9 في حينه". Advertisement كذلك، أكدت نقابة الوكلاء البحريين برئاسة مروان اليمن في لبنان استمرار العمل في مرفأ بيروت بشكل طبيعي رغم الإنهيار الجزئي لصوامع القمح.



ودعت النقابة "الأسرة المرفئية في مرفأ بيروت بشكل عام والوكلاء البحريين بشكل خاص، إلى ضرورة إرتداء الكمامات أثناء تعاملاتهم في المرفأ وذلك طيلة الأسبوع القادم وإتباع إرشادات وزارتي الصحة والبيئة المتصلة بتبعات جزيئات الغبار الناتجة عن الإنهيار الجزئي لصوامع القمح".



وذكرت النقابة أنها كانت من عداد من عمل ومنذ الساعات الأولى لإنفجار المرفأ المشؤوم في الرابع من آب 2020، وبالتالي ستكون أطقمها وأفراد مؤسساتها على رأس العمل غداً لتسيير الأعمال بما تقتضيه المصلحة الوطنية والإقتصادية للبلاد، منعا لأي تعطيل في حركة البضائع وتراكم الرسوم وصوناً لمصالح التجار والصناعيين والخطوط الملاحية وكافة العاملين في مرفأ بيروت".



واضافت النقابة: "في هذه المناسبة، نقدم صرخة ملؤها الحزن والأسى، ونؤكد على ضرورة جلاء الحقيقة في قضية إنفجار المرفأ والوقوف على خاطر ومطالب وآلام أهالي الضحايا الذين فقدوا أغلى ما عندهم من الأهل والأحباب".

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قال في حديث عبر قناة الـ"MTV" إنّ "صومعتين وقعتا من الجهة الشمالية في حين أن صومعتين من الجهة الجنوبية قد تقعان في أي وقت"، وأضاف: "لم يحصل أي انفجار أو انبعاثات سامة ولا داعي للهلع ومن المتوقع أن تسقط الإهراءات كلّها واحدة تلو الأخرى".

وفي حديثٍ آخر له عبر قناة الـ"LBCI"، قال حمية: "الجهة الشمالية الغربية من الاهراءات سقطت بناء على عوامل طبيعية وسبق وحذرنا من هذا الامر منذ حوالي 7 أشهر ومرفأ بيروت يعمل على قدم وساق".

وإثر الإنهيار الذي حصل اليوم، انحصر الغبار في محيط الصوامع في حين أنه لم ينتشر على مساحات بعيدة.

وفي السياق، قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنه "لا مخاوف من انبعاثات سامة نتيجة انهيار الصوامع".

من جهته، أكّد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة أنه "لا داعي للهلع جرّاء انهيار جزء من إهراءات مرفأ بيروت".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، لفت كتانة إلى أنه "من الواجب اتخاذ الاحتياطات المطلوبة والمسألة تتطلب 24 ساعة كحد أقصى"، مؤكداً أن "المعنيين يتابعون الموضوع عن قرب".