ما جديد ملف باخرة القمح الأوكراني التي وصلت إلى طرابلس؟

وصلنا وثائق واثباتات حاسمة من #اوكرانيا تفيد بأن الطحين والشعير الموجود على متن الباخرة لوديسيا هو مسروق من اوكرانيا. وسنتقدّم غداً بطلب لدى قاضي العجلة في #طرابلس لتمديد مدّة الحجز. مع العلم اننا سوف نقوم بكل ما بوسعنا للتمكن من توزيعها في الأسواق اللبنانية بأسرع وقت.
— UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) July 31, 2022
وصلنا وثائق واثباتات حاسمة من #اوكرانيا تفيد بأن الطحين والشعير الموجود على متن الباخرة لوديسيا هو مسروق من اوكرانيا. وسنتقدّم غداً بطلب لدى قاضي العجلة في #طرابلس لتمديد مدّة الحجز. مع العلم اننا سوف نقوم بكل ما بوسعنا للتمكن من توزيعها في الأسواق اللبنانية بأسرع وقت.