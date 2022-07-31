ما جديد ملف باخرة القمح الأوكراني التي وصلت إلى طرابلس؟

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أشارت السفارة الاوكرانية في لبنان، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، الى أنه ‏"وصلتنا وثائق واثباتات حاسمة من ‎اوكرانيا تفيد بأن الطحين والشعير الموجود على متن الباخرة لوديسيا هو مسروق من اوكرانيا".وأضافت: "سنتقدم غدا بطلب لدى قاضي العجلة في ‎طرابلس لتمديد مدة الحجز، مع العلم اننا سوف نقوم بكل ما بوسعنا للتمكن من توزيعها في الاسواق اللبنانية بأسرع وقت".