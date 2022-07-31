حادث سير مروّع على أوتوستراد القلمون.. هذا ما نتج عنه

وقع حادث سيرٌ، مساء اليوم، بين عدد من السيارات على أوتوستراد القلمون باتجاه بيروت، ما أدى إلى سقوط جريحين.

وعلى الفور، عملت فرق الإسعاف على نقل المُصابين إلى المستشفى، ووصفت حالتهما بـ"المستقرة".