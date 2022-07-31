عون يتصل بميقاتي.. ودعوة لعقد اجتماع ثلاثي مع بري بشأن ملف ترسيم الحدود

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعاه خلاله الى عقد اجتماع ثلاثي يضمهما ورئيس مجلس النواب نبيه بري عند الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري للبحث في الموقف من ملف ترسيم الحدود البحرية.

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