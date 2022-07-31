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لبنان
عون يتصل بميقاتي.. ودعوة لعقد اجتماع ثلاثي مع بري بشأن ملف ترسيم الحدود
Lebanon 24
31-07-2022
|
14:28
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعاه خلاله الى عقد اجتماع ثلاثي يضمهما ورئيس مجلس النواب نبيه بري عند الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري للبحث في الموقف من ملف ترسيم الحدود البحرية.
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