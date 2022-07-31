حريقٌ كبير فوق أنفه.. النيران هائلة وفرق الإطفاء تسعى لإخمادها

اندلع حريقٌ كبير، مساء اليوم، عند جسر برغون فوق أنفه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وعلى الفور، تدخلت فرق الإطفاء، والعمل جارٍ على السيطرة على النيران تمهيداً لإخمادها.