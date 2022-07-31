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لبنان

حريقٌ كبير فوق أنفه.. النيران هائلة وفرق الإطفاء تسعى لإخمادها

Lebanon 24
31-07-2022 | 14:10
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اندلع حريقٌ كبير، مساء اليوم، عند جسر برغون فوق أنفه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال. 
 
وعلى الفور، تدخلت فرق الإطفاء، والعمل جارٍ على السيطرة على النيران تمهيداً لإخمادها.
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