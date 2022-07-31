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لبنان

تصريح جديد.. هذا ما كشفه نصرالله عن الحرب وملف الغاز

Lebanon 24
31-07-2022 | 15:36
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله في المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الأحد، إنه "لدى لبنان فرصة تاريخية في ملف النفط والغاز"، وأضاف: "لدينا كنزٌ في البحر، وهناك إحتمالية بأن نذهب إلى حرب مقابل وجود احتمالية عدم الذهاب إلى ذلك الخيار، واليوم بتنا بوضعٍ أفضل".
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وتابع نصرالله: "هناك فرصة تاريخية وذهبية لإنقاذ البلد، وهذا الأمر يحتاج إلى المخاطرة. ولهذا، فلنذهب إلى تلك المخاطرة، ونحن حاضرون أن نقدم أنفسنا وفلذات أكبادنا لحماية بلدنا وأهلنا". 
 
وأردف: "كل ما نريده في ملف الغاز والنفط هو أن نساعد بلدنا ونعطي الدولة عناصر قوة في المفاوضات. صباح الغد، ستكون للوسيط الأميركي آموس كوكشتاين لقاءات مع الرؤساء الثلاثة. نعم، نحن لسنا طرفاً في التفاوض في ملف ترسيم الحدود ولم نكلف أحداً بذل وليست مسؤوليتنا هذا الأمر".
 
وختم: "على ضوء النتائج، سنحدد كيف نتصرف في الاونة المقبلة ولا نريد أي جزاء أو شكر من الناس وما يهمنا النفط والغاز ونجاة البلد، وحق الشهداء يصل عندما نصل إلى الهدف".
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