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لبنان

رسالة عاجلة من إسرائيل إلى لبنان عبر الأميركيين.. ماذا فيها؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2022 | 15:25
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كشف موقع "واللا" العبري أنّ المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أرسلوا رسائل واضحة إلى لبنان عبر الأميركيين، مفادها أنه "إذا لم يقم حزب الله بوقف خطواته التصعيدية، فإن الجيش الإسرائيلي سيردّ على أي خرقٍ أمني جديد، ولن يكتفي بمجرد اعتراض الطائرات من دون طيار".
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ووفقاً لتقرير نشره الموقع، اليوم الأحد، وترجمه "لبنان24"، فإنّ "المسؤولين الأمنيين يوضحون أن واشنطن تولي أهمية كبيرة للمفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك لمنع أي تصعيدٍ أمني".

ونقل الموقع عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنه "إذا فشل الأميركيون في التوصل إلى حل وسيطة قبل بدء استخراج الغاز من حقل كاريش في أيلول، فإنه سيكون هناك تقييم للوضع في النظام الأمني، وسينظرون في رفع مستوى التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان". 

وكان الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، وصل اليوم الأحد إلى لبنان، وذلك لاستكمال جولته التفاوضية بشأن ترسيم الحدود.

والتقى هوكشتاين، اليوم، وزير الطاقة وليد فياض، كما التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

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