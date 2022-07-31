"حزب الله" قد يقلب المُعادلة بصاروخين مُتطورين.. إليكم حقائق عنهما

سلّط موقع "ماكو" العبري الضوء على الفيديو الذي بثّه "حزب الله"، اليوم الأحد، بشأن السفن في حقل "كاريش"، مشيراً إلى أنّ الفيديو قدّم لمحة عن صاروخٍ بحوزة "حزب الله".

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الأمر هذا كان "لبنان24" كشفه في تقريرٍ خاص له نشره، صباح الأحد، عقب عرض الفيديو، إذ إشار إلى أنه "في الثانية 42 من المقطع البالغة مدته دقيقة و 16 ثانية، جرى فتحُ منصّة عليها شعار حزب الله، وقد ظن البعض أنها قد تكون مكاناً لحفظ الطائرات المُسيّرة"، وأضاف: "غير أن الحقيقة مُغايرة تماماً، إذ كشفت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"لبنان24" أن ما ظهر في تلك المنصة هو صاروخ "أرض - بحر" يمتلكه الحزب، وقد يتمّ استخدامه في أي عملية تحصل ضدّ منصات الغاز في كاريش". الأمر هذا كانكشفه فيله نشره، صباح الأحد، عقب عرض الفيديو، إذ إشار إلى أنه "في الثانية 42 من المقطع البالغة مدته دقيقة و 16 ثانية، جرى فتحُ منصّة عليها شعار حزب الله، وقد ظن البعض أنها قد تكون مكاناً لحفظ الطائرات المُسيّرة"، وأضاف: "غير أن الحقيقة مُغايرة تماماً، إذ كشفت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"لبنان24" أن ما ظهر في تلك المنصة هو صاروخ "أرض - بحر" يمتلكه الحزب، وقد يتمّ استخدامه في أي عملية تحصل ضدّ منصات الغاز في كاريش".



وتابع التقرير: "بحسب المعلومات، فإن هذا الصاروخ يُطلق من منصة أرضيّة على أن يعبر بحرياً باتجاه أي منصة عائمة لاستهدافها، كما أن الرادار لا يمكن كشفه بسهولة أبداً".



ماذا قال الموقع الإسرائيلي عن الصاروخ الذي يمتلكه "حزب الله"؟



بحسب "ماكو"، فإنّ "الصاروخ الذي ظهر في الفيديو هو صاروخ "نور" (كروز مضاد للسفن - إيراني الصنع)"، في حين أن مداه يتراوحُ من 120 إلى أكثر من 220 كم.



وزعم الموقع أن التقديرات تشير إلى أنّ الإيرانيين تمكنوا من نقل عشرات الصواريخ من هذا النوع إلى "حزب الله" وذلك عبر سوريا، وربما عن طريق البحر أيضاً.



ووفقاً لـ"ماكو"، فقد حصل "حزب الله" أيضاً في أوقات سابقة على صاروخ يحمل اسم "أبو مهدي المهندس"، وهو جيل جديد من صواريخ كروز البحرية الإيرانية الصنع، مزود برأس ذي توجيه نشط بالرادار.

ويبلغ مدى الصاروخ أكثر من 1000 كيلومتر، وقطره 55 سم، كما أنه قادر على تخطي أهم وأكثر المنظومات الدفاعية المتطورة.