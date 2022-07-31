Advertisement

لبنان

"حزب الله" قد يقلب المُعادلة بصاروخين مُتطورين.. إليكم حقائق عنهما

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-976349-637949052521127277.jpg
Doc-P-976349-637949052521127277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سلّط موقع "ماكو" العبري الضوء على الفيديو الذي بثّه "حزب الله"، اليوم الأحد، بشأن السفن في حقل "كاريش"، مشيراً إلى أنّ الفيديو قدّم لمحة عن صاروخٍ بحوزة "حزب الله".
Advertisement

الأمر هذا كان "لبنان24" كشفه في تقريرٍ خاص له نشره، صباح الأحد، عقب عرض الفيديو، إذ إشار إلى أنه "في الثانية 42 من المقطع البالغة مدته دقيقة و 16 ثانية، جرى فتحُ منصّة عليها شعار حزب الله، وقد ظن البعض أنها قد تكون مكاناً لحفظ الطائرات المُسيّرة"، وأضاف: "غير أن الحقيقة مُغايرة تماماً، إذ كشفت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"لبنان24" أن ما ظهر في تلك المنصة هو صاروخ "أرض - بحر" يمتلكه الحزب، وقد يتمّ استخدامه في أي عملية تحصل ضدّ منصات الغاز في كاريش". 

وتابع التقرير: "بحسب المعلومات، فإن هذا الصاروخ يُطلق من منصة أرضيّة على أن يعبر بحرياً باتجاه أي منصة عائمة لاستهدافها، كما أن الرادار لا يمكن كشفه بسهولة أبداً".

ماذا قال الموقع الإسرائيلي عن الصاروخ الذي يمتلكه "حزب الله"؟

بحسب "ماكو"، فإنّ "الصاروخ الذي ظهر في الفيديو هو صاروخ "نور" (كروز مضاد للسفن - إيراني الصنع)"، في حين أن مداه يتراوحُ من 120 إلى أكثر من 220 كم.

وزعم الموقع أن التقديرات تشير إلى أنّ الإيرانيين تمكنوا من نقل عشرات الصواريخ من هذا النوع إلى "حزب الله" وذلك عبر سوريا، وربما عن طريق البحر أيضاً.

ووفقاً لـ"ماكو"، فقد حصل "حزب الله" أيضاً في أوقات سابقة على صاروخ يحمل اسم "أبو مهدي المهندس"، وهو جيل جديد من صواريخ كروز البحرية الإيرانية الصنع، مزود برأس ذي توجيه نشط بالرادار. 
ويبلغ مدى الصاروخ أكثر من 1000 كيلومتر، وقطره 55 سم، كما أنه قادر على تخطي أهم وأكثر المنظومات الدفاعية المتطورة.

وتشير تقارير عديدة إلى أنه يمكن للصاروخ المشار إليه الطيران على علوٍ منخفض عن طريق بطاريات متنقلة. كذلك، تكشف المعلومات أن صاروخ "أبو مهدي" هو من صنع مجموعة "ثامن الأئمة الصناعية" المعروفة باسم "مجموعة صناعة الصواريخ الدفاعية البحرية".
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
22:09 | 2022-07-31
09:20 | 2021-12-04
22:13 | 2022-07-31
22:04 | 2022-07-31
18:30 | 2022-07-31
18:14 | 2022-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website