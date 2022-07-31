نادي "نجوم الرياضة" يُتوّج بلقب بطولة السيدات

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توج نادي نجوم الرياضة بلقب بطولة السيدات للموسم 2021 - 2022، بفوزه على الصفاء حامل اللقب 2 - 1 في المباراة النهائية التي اجريت بينهما اليوم على ملعب امين عبد النور في بحمدون.وافتتحت نتالي العبد التسجيل في الدقيقة 23 في حين أضافت رنا المقداد الهدف الثاني في الدقيقة 30. وقلصت سينتيا صالحة النتيجة للصفاء من ضربة جزاء "بنالتي" في الدقيقة 56.وسلم أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف كأس البطولة لكابتن نجوم الرياضة نانسي تشايليان في حضور رئيس لجنة الكرة النسائية في الاتحاد اسعد سبليني.ووزعت الميداليات الذهبية على لاعبات الفريق البطل، فيما احرزت لاعبة الصفاء سينتيا صالحة جائزة هدافة البطولة للموسم الثاني تواليا برصيد 18 اصابة.