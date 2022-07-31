عائلات غادرت بيوتها.. ما السبب؟

إضطرت عائلات تسكن في الأحياء القريبة من المرفأ إلى مغادرة بيوتها من الكرنتينا والجميزة والرميل ومار مخايل وبعض شوارع الأشرفية، إستباقاً للمضاعفات البيئية لانهيار بقايا الأهراءات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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