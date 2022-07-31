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لبنان

عائلات غادرت بيوتها.. ما السبب؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 17:07
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إضطرت عائلات تسكن في الأحياء القريبة من المرفأ إلى مغادرة بيوتها من الكرنتينا والجميزة والرميل ومار مخايل وبعض شوارع الأشرفية، إستباقاً للمضاعفات البيئية لانهيار بقايا الأهراءات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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