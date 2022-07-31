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لبنان

ميقاتي يكلّف دبوسي وفريق عمل معالجة المسائل الانمائية في الشمال

Lebanon 24
31-07-2022 | 22:47
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كتبت رشا يوسف في " الديار": خلال اجتماع وزراء الزراعة في كل من سوريا والاردن والعراق الى جانب لبنان دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الذي كان بشارك في هذه الاجتماعات في السراي الى مكتبه حيث سلمه قرارا حول تاليف فريق عمل برئاسته وعندما يغيب ينوب عنه دبوسي وذلك لمعالجة المسائل الانمائية في الشمال واعدا ببذل كل الجهود لانجاز مشاريع تختص بالشمال.
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وفي هذا الاطار اكد توفيق دبوسي ل"الديار" انه اولا يشكر الرئيس نجيب ميقاتي على الثقة التي اولاني بها بالنسبة للعمل على التنمية في منطقة الشمال واضعا كل المؤسسات العامة والخاصة بتصرف فريق العمل من اجل انجاز المشاريع الضرورية لمنطقة الشمال خصوصا انها تضم اعضاء مشهود لهم بنجاحهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي مفروض ان نتوصل الى نتاائج ترضي المواطنين الشماليين الذين يعانون من الاهمال وعدم وجود فرص عمل خصوصا للشباب.
وقال دبوسي : ان منطقة الشمال بحاجة لجملة من المشاريع اهمها سوق الخضار في طرابس وهو احد المشاريع المهمة التي بحاجة لاقرارها وبحاجة الى بناء اهراء في مرفاء طرابلس و لتؤكد على صوابية المشاريع الإستثمارية الضخمة التي طالما دعت إليها الغرفة من خلال طرح المنظومة الإقتصادية إنطلاقاً من نقاط القوّة الكامنة في طرابلس الكبرى القادرة على تغطية إقتصاديّات كل لبنان، والتي طالما نادينا بها في اللقاءات والمحافل المحلية والعربية والدولية مدعوما من الرئيس نجيب ميقاتي..
وانهى دبوسي حديثه بالتاكيد على ضرورة الاسراع في اقامة المشاريع الحيوية لمنطقة الشمال بعد ان فتح الرئيس ميقاتي كل الابواب امام انجازها بالسرعة المطلوبة

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