هكذا تمّت عملية تحرير المغترب السوري المخطوف بدر الطلي

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كتبت " نداء الوطن": لم تستغرق عملية تحرير المغترب السوري المخطوف بدر الطلي ابن الأربعين عاماً والقادم من الإمارات العربية المتحدة سوى ساعات على يد قوة من مخابرات الجيش خلال مداهمةٍ نفّذتها في محلة الشراونة في بعلبك بمشاركة مروحية عسكرية. وفي تفاصيل العملية التي نفذت بحرفية، أنه بعد توافر معلومات عن مكان تواجد الطلي المخطوف على يد عصابة برئاسة شخص من آل (ج) الأسبوع الفائت إثر وصوله الى بعلبك طلباً لفدية مالية، نفذت القوة المداهمة عملية سريعة وخاطفة في مكان تواجد المخطوف، فأُطلقت النار عليها إلا أنها ردت بالمثل، ما أدى إلى مقتل مطلق النار وإصابة آخر وتوقيف ثلاثة من أفراد العصابة إضافة إلى مصادرة أسلحة وذخائر وسيارات وتلف حشيشة مزروعة داخل خيم بلاستيكية تم تفكيكها ومصادرتها، متوجةً العملية بتحرير المخطوف الطلي. وقد تداخلت المعلومات في حينه عن خطف رجل أعمال سعودي تبين أنها غير صحيحة. وتؤكد مصادر أمنية لـ»نداء الوطن» أن الجيش والقوى الأمنية تعمل من دون كللٍ أو ملل وهي تتابع ما بدأته منذ أسابيع في فرض الأمن على مساحة بعلبك الهرمل، وقد لمس الناس المفاعيل الإيجابية على الأرض من نجاح للمهرجانات إلى توقف المشاكل وإطلاق الرصاص، وصولاً الى العمل السريع على معالجة أي أعمال أو إشكالات كان آخرها عملية الخطف. وأضافت المصادر أن التهديدات التي تطلق يمنةً ويسرة لن تثني الجيش عن القيام بواجبه، وهو ليس بصدد مواجهة أحد من العشائر والعائلات ما عدا المطلوبين وتجار المخدرات وعصابات الخطف.