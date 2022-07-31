اطلقوا عليه الرصاص وفروا.. هذا ما جرى في صور

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اصيب شخص برصاصات عدة في جسده بعد أن اطلق مجهولون نار عليه من أسلحة حربية، في مدينة صور، حي حب الله.وعلى الفور حضرت فرق الدفاع المدني - مركز صور وعملت على نقله إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة، بحسب مندوبة "لبنان 24".