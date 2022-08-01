أصوات انفجارات في عكار ووادي خالد.. اليكم التفاصيل

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سمع دوي إنفجار قوي في خراج بلدتي الفرض والعوادة محلة الشميس، في خراج بلدية عكار، تبين انه ناجم عن تفجير مادة الديناميت لصخور أعاقت اشخاصاً يبحثون عن الأثار في المحله المذكورة.هذا وسمع دوي الانفجار في قرى وبلدات وادي خالد مما شكل حالاً من الهلع لدى الاهالي.