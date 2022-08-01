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لبنان

بالأرقام... هذا ما كشفه بيان وزارة الخارجية عن النازحين السوريين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-08-2022 | 04:15
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كشف بيان وزارة الخارجية حول وضع النازحين السوريين عن قنبلة موقتة قد تنفجر عاجلًا أم آجلًا.  

ووفقا لبعض الأرقام فإن النازحين يستهلكون يوميًا 500 ألف ربطة خبز و5 ملايين غالون ماء، يُضاف الى ذلك إستهلاك هائل للمواد الغذائية، فضلًا عن تشغيل أعداد كبيرة من السوريين بدلًا من تشغيل اللبنانيين في بلد يعاني بطالة على مستوى اليد العاملة اللبنانية. والسبب في تشغيل السوريين بدلًا من اللبنانيين التفاوت في الأجور، وتهرّب أصحاب بعض المؤسسات والمصانع والشركات من تسجيل عمالها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

أما قيمة الأموال التي تكبّدتها الدولة على النازحين منذ بداية ازمة النزوح حتى اليوم فهي 30 مليار دولار

وفي المعلومات الإحصائية أن نسبة الولادات تصل إلى 6 داخل مخيمات النازحين السوريين في مقابل ولادة طفل لبناني واحد. وبذلك يُتوقع أن يتضاعف عدد النازحين البالغ نحو مليون و300 ألف ستة أضعاف خلال عشر سنوات ما يعني أن عدد النازحين سيصبح مع الوقت ضعفي عدد اللبنانيين.  

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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