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لبنان

وزير الدفاع يهنئ الجيش في عيده: العمود الفقري للوطن وضامن استقراره

Lebanon 24
01-08-2022 | 01:00
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وجّه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد موريس سليم لمناسبة عيد الجيش التهنئة للعسكريين مقدرا " تضحياتهم وبطولاتهم "، ومتمنياً "أياماً أفضل لهم ولعائلاتهم وللوطن دوام العزة والكرامة".
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واعرب الوزير سليم عن إيمانه بأن الجيش "يشكل العمود الفقري للوطن وضامن استقراره وسلامة أراضيه ".  
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