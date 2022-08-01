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لبنان

قرار حاسم بحل إشكال رميش

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-08-2022 | 02:15
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بات واضحا أن الاحتقان السياسي يدفع بإتجاه توترات متنقلة بين منطقة واخرى وآخرها في بلدة رميش حيث حصل اشكال كبير بين بعض الشبان من البلدة وعناصر من حزب الله.

لكن مصادر متابعة للاشكال وتداعياته اكدت "ان هناك قرارا حاسما من قبل جميع القوى المحلية والسياسية بضرورة حل الاشكال وانهاء تداعياته واعادة الامور الى نصابها منعا لاي تطور سلبي قد يحصل".

وتضيف المصادر" أن حزب الله من جهة والقوات اللبنانية من جهة اخرى اتخذا قرارا حاسما في الساعات الماضية بمنع توسع الاشكال، لا بل السعي الى تطويقه لعدم وجود اي مصلحة في حصول توتر ذي طابع حزبي او طائفي في الجنوب".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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