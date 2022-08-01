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لبنان

جيران "ميرنا الشالوحي" ينعمون وينتعشون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-08-2022 | 02:45
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في ظل التقنين الكهرباء القاسي الذي تشهده مناطق ساحل المتن، اسوة بغالبية المناطق اللبنانية، حيث لا تتأمن التغذية الكهربائية من مؤسسة كهرباء لبنان الا بمعدل ساعة أو ساعتين  كحد اقصى، فان جيران مبنى "ميرنا الشالوحي" ينعمون بـ ٦ ساعات تغذية من شركة كهرباء لبنان وذلك بدلاً عن تقنين المولدات ،وهذه الساعات الست تكون من الثانية عشرة ليلاً الى السادسة صباحاً .

وعُلم ان هذه التعليمات بالتغذية صادرة مباشرةً من محطة التحكم الكهربائي في بصاليم بحجة أن هناك نقطة حراسة لمركزية "التيار الوطني الحر" في مبنى "ميرنا الشالوحي" ولا يجوز أن تنقطع عنها الكهرباء ليلاً.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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