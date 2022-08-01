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لبنان

سريع العدوى ويتسبب بحرارة شديدة.. متحور BA5 مُنتشر في لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-08-2022 | 03:45
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عاد عداد إصابات كورونا في لبنان للإرتفاع حيث يُلاحظ انه في الأيام الماضية يسجل يوميا أكثر من 2000 إصابة إضافة إلى عدد من الوفيات بحسب أرقام وزارة الصحة، وذلك مع غياب الكمامات والتباعد الاجتماعي وعودة المُناسبات الاجتماعية والتجمعات والحفلات.

 

ويُعاني معظم من أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا من حرارة شديدة تمتد ليومين أو ثلاثة ايام مع آلام في الحلق وسيلان الأنف، مع العلم ان معظم الإصابات هي من نوع متحور أوميكرون الجديد BA5.

 

ويحذر مصدر طبي من ان "أخطر ما في هذا المتحور انه ينتشر بشكل سريع والمُصاب به لا يكوّن مناعة مكتسبة وبالتالي قد يُصاب به مجدداً بعد أسبوع أو شهر، أي أن الأشخاص المطعمين والذين أصيبوا بكورونا سابقا هم معرضون للإصابة من جديد".

 

ويُشدد المصدر على ضرورة الإقبال على اللقاحات، على الرغم من انها لا تمنع العدوى ولكنها تخفف من شدة الإصابة ومن الدخول إلى المستشفى، داعيا كل من تلقى الجرعات الأولى والثانية إلى تلقي الثالثة والرابعة، وكل من لم يتلقح حتى الساعة ان يفعل ذلك في أقرب فرصة.

 

أما عن أعراض متحور BA5  ، فهي نفسها أعراض فيروس كورونا الأصلي ومتحوراته، غير ان الجديد في أعراضه هو التعرق الليلي مع آلام في الحلق وتقيؤ واسهال، ومدة بقائه في الجسم تمتد من 7 إلى 10 أيام، و99 بالمائة من المُصابين يتعافون منه من دون الحاجة للاستشفاء ومن دون أعراض جانبية.

 

 

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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