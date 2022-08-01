بعد سقوط جزء من الاهراءات.. تغريدة هامة لوزير الاشغال

غرّد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: اليوم ١ آب ٢٠٢٢: مرفأ بيروت يعمل كعادته على قدم وساق،وكما قلنا سابقا: سقوط الإهراءات لا تعرقل العمل فيه، ولا تبطئ مسار تفعيله، إضافة إلى أنها لن تؤثر على قرارنا المبرم بإعادة إعماره، كونه مرفقاً حيوياً للبنان، وإحدى بواباته الهامة التي تعمّق دوره المنشود على ساحل المتوسط.

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