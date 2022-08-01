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لبنان

لبنان ينبض في 10 آب برعاية ميقاتي

Lebanon 24
01-08-2022 | 01:29
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تطلق شركة" Paragon" برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "نبض لبنان"، في حضور عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال وسفراء دول أجنبية وملحقين اقتصاديين ونحو 300 شخصية من رجال اعمال ومغتربين لبنانيين، وذلك في 10 آب في مركز الشرق الأوسط للتدريب والمؤتمرات في مطار رفيق الحريري الدولي.
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الحدث اقتصادي - اغترابي، يهدف الى دفع عجلة الصناعة والاقتصاد وهما رئتا لبنان  اللتان تضخان الدماء في جسد الوطن المنهك في محاولة لفتح اسواق جديدة في العالم  للصادرات والصناعات اللبنانية على اختلافها، ويضم ما يزيد عن 35 متحدثا يستعرضون  جهوزيتهم للتصدير أو للاستثمار أو للتعاون دعما للصناعة اللبنانية.

وهذا الحدث هو الأول في سلسلة احداث اقتصادية واغترابية متنوعة، ستطلقها الشركة على ان يتبعها عدد من الأنشطة المختلفة التي تحمل طابعا لبنانيا هدفه دعم لبنان والوقوف صفا واحدا وكتفا واحدة لاجتياز الأزمات المتلاحقة التي يمر بها الوطن.

لبنان

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