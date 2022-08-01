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لبنان

الجيش يحتفل بعيده الـ77.. وتخريج طلاب دورة "مئوية الكلية الحربية" (فيديو)

Lebanon 24
01-08-2022 | 02:30
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احتفل الجيش اليوم بعيده السابع والسبعين الكلية الحربية بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في ملعب ثكنة شكري غانم - الفياضية.
وكان الرئيس عون، قد ترأس احتفال تقليد السيوف لضباط دورة "مئوية الكلية الحربية" بمناسبة عيد الجيش، بعد ان وضع اكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش.
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وتلا كل من وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي مراسيم ترقية الضباط المتخرجين في دورة مئوية الكلية الحربية، وعددهم 121 موزعين على الشكل التالي: ٩٥ من الجيش، ٨  من الامن الداخلي، ١٤ من الامن العام، ٦ من امن الدولة.


 
 
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