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لبنان

جريح في حادث سير في سير الضنية.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
01-08-2022 | 03:14
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أصيب سائق دراجة نارية بجروح ورضوض نتيجة حادث سير وقع بعد اصطدام الدراجة النارية التي كان يقودها بسيارة على الطريق العام في بلدة سير ـ الضنية.
وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي.
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حادث سير

الضنية

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