جريح في حادث سير في سير الضنية.. اليكم التفاصيل!

أصيب سائق دراجة نارية بجروح ورضوض نتيجة حادث سير وقع بعد اصطدام الدراجة النارية التي كان يقودها بسيارة على الطريق العام في بلدة سير ـ الضنية.

وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي.

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