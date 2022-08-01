وهّاب: كل البلد راح!

بلد فاضي . خواء سياسي.فساد أخلاقي. إفلاس مالي. وفي كم واحد قاعدين مشغلينا بإهراءات القمح المتصدعة والناس قاعدة بدون قمح وطحين. لو هالإعلام المحترم جداً بيوقف نقل هيك أخبار وبيريحنا من هالتفاهات بقا.كأنو القصة هيي إذا بتبقى الإهراءات أو بتروح . كل البلد راح.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 1, 2022
بلد فاضي . خواء سياسي.فساد أخلاقي. إفلاس مالي. وفي كم واحد قاعدين مشغلينا بإهراءات القمح المتصدعة والناس قاعدة بدون قمح وطحين. لو هالإعلام المحترم جداً بيوقف نقل هيك أخبار وبيريحنا من هالتفاهات بقا.كأنو القصة هيي إذا بتبقى الإهراءات أو بتروح . كل البلد راح.