وهّاب: كل البلد راح!

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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهّاب على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "بلد فاضي. خواء سياسي. فساد أخلاقي. إفلاس مالي. وفي كم واحد قاعدين مشغلينا بإهراءات القمح المتصدعة والناس قاعدة بدون قمح وطحين".وأضاف، "لو هالإعلام المحترم جداً بيوقف نقل هيك أخبار وبيريحنا من هالتفاهات بقا.كأنو القصة هيي إذا بتبقى الإهراءات أو بتروح . كل البلد راح".