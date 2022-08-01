اجتماع ثلاثي في بعبدا.. هذا ما يتم بحثه

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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، وجرى عرض لآخر التطورات على الساحة الداخلية، والبحث في الموقف من ملف ترسيم الحدود البحرية.