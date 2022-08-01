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لبنان

اجتماع ثلاثي في بعبدا.. هذا ما يتم بحثه

Lebanon 24
01-08-2022 | 03:58
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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، وجرى عرض لآخر التطورات على الساحة الداخلية، والبحث في الموقف من ملف ترسيم الحدود البحرية.
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ميشال عون

نبيه بري

نجيب ميقاتي

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