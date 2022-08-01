جديد دولار "صيرفة".. هل سيرتفع اليوم؟

قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "مصرف لبنان استأنف اليوم استقبال الطلبات المرتبطة بالتداول على منصّة صيرفة"، مشيرة إلى أنّ "سعر الدولار عليها قد يبقى على حاله عند حدود الـ25700 ليرة لبنانية، وذلك تبعاً لحجم التداول الذي سيحصل اليوم".

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