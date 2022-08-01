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لبنان

جديد دولار "صيرفة".. هل سيرتفع اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-08-2022 | 04:45
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قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "مصرف لبنان استأنف اليوم استقبال الطلبات المرتبطة بالتداول على منصّة صيرفة"، مشيرة إلى أنّ "سعر الدولار عليها قد يبقى على حاله عند حدود الـ25700 ليرة لبنانية، وذلك تبعاً لحجم التداول الذي سيحصل اليوم".
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ووفقاً للمصادر، فإنّ "التنسيق بين المصارف والبنك المركزي بشأن صيرفة ما زال مستمراً، في حين أن المنصة ما زالت تغطي أيضاً تسعيرة البنزين".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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