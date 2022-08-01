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لبنان

انطلاق الاجتماع الموسّع بين الرؤساء الثلاثة والوسيط الأميركي في بعبدا

Lebanon 24
01-08-2022 | 04:32
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انطلق عند الساعة 11.30 من صباح اليوم، الاجتماع الموسّع بين الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من جهة، والرؤساء الثلاثة ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي من جهة أخرى، في قصر بعبدا.
 
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وكان هوكشتاين وصل قرابة الساعة 11.00 إلى القصر الرئاسي، حيثُ التقى عون، ثم انضمّ إليهما كلّ من بري وميقاتي. ولاحقاً، انضمّ إلى الاجتماع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. 
 
ومن المقرر أن يُقدّم هوكشتاين، اليوم، الطرح الاسرائيلي المرتبط بترسيم الحدود البحرية، على أن يدور نقاشٌ بين الأطراف المجتمعة بشأن النقاط المطروحة في الملف.
 
وسبق اللقاء مع هوكشتاين، انعقاد اجتماع ثلاثي بين عون وبري وميقاتي في بعبدا، جرى خلاله التداول بآخر التطورات على الساحة الداخلية، فضلاً عن البحث في الموقف من ملف ترسيم الحدود البحريّة. 
 
 
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