المساعدون القضائيون: نعود إلى العمل بدءًا من اليوم

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صدر عن "لجان المساعدين القضائيين" في لبنان، البيان الآتي:"نظرا لما أقرته الحكومة من مساعدات لموظفي القطاع العام، وبما أن المرسوم رقم 9754 قد حقق جزءا صغيرا جدا من مطالب المساعدين القضائيين ، بغض النظر عن إعطائه صفة الموقت،وإنطلاقا من حرص المساعد القضائي على رد الجميل بأفضل منه قررت اللجان ما يأتي :-أولا : القيام ببادرة حسن النية من المساعدين القضائيين تجاه المسؤولين و إحساسا منها بمعاناة الموقوفين.- ثانيا: العودة إلى العمل بدءا من اليوم الإثنين الواقع فيه 1 / 8/ 2022 ، بالشكل الطبيعي واستقبال جميع المراجعين والقيام بالأعمال القلمية كافة، وتنظيم الجلسات وإدارتها بما يتناسب مع حضور الموظف ومع مقتضيات المناوبة القضائية، على ان يؤمنَّ الحضور ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل، مع مراعاة المناوبة القضائية للموظفين.- ثالثا: التمسك بالمطالب كافة التي ذكرناها في البيان الأخير للمساعدين القضائيين من دون التنازل عن أي مطلب.- رابعا : إبقاء إجتماعات اللجان مفتوحة لمواكبة كل جديد على الصعد كافة على أن يصدر بيان في نهاية العطلة القضائية.