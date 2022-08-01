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لبنان

هذا ما اعلنته الخارجية الإيرانية حول مساعدة لبنان في مجال الطاقة!

Lebanon 24
01-08-2022 | 04:55
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أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ "إيران على استعداد لتقديم المساعدة في مجال الطاقة للبنان، ولكن حتى الآن لم تتلق بلده أي طلب رسمي في هذا الشأن".

وأوضح كنعاني، اليوم الاثنين: "نرغب بالمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي اللبناني، وهذا الأمر يتعلق بالحكومة اللبنانية".
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وتابع، "إذا قدمت الحكومة اللبنانية طلبًا لتوفير الوقود إلى لبنان فإيران مستعدة لدراسته والمساعدة في ذلك".
(سبوتنيك)
المصدر: سبوتنيك
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