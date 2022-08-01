بالفيديو.. أول مشهد لسفينة أوكرانية تتجه إلى لبنان منذ بدء الحرب مع روسيا

نشرت السفارة الأوكرانية في لبنان، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يُظهر السّفينة المحمّلة بالحبوب الأوكرانية والتي غادرت ميناء أوديسا، اليوم، باتجاه ميناء طرابلس في لبنان.

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ووفقاً للسفارة، فإنّ السفينة تحمل اسم "RAZONI"، وتتجه تحت علم سيراليون إلى لبنان، وهي أول سفينة تغادر أوديسا منذ 24 شباط الماضي، تاريخ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



وأكدّت منظمة الأمم المتحدة ومعها تركيا أن العمل قائم لضمان سلامة السفينة الأوكرانية التي تحمل 26 ألف طن من الذرة الأوكرانية على متنها.



ووفقاً للسفارة، فإنّ 16 سفينة أخرى تنتظرُ الوقت المناسب لانطلاقها، وقد تم تسجيل طلبات من سفن جديدة لتحميل المنتجات الزراعية. ووفقاً للسفارة، فإنّ 16 سفينة أخرى تنتظرُ الوقت المناسب لانطلاقها، وقد تم تسجيل طلبات من سفن جديدة لتحميل المنتجات الزراعية.

أول #سفينة محملة بالحبوب تتجه من #أوديسا إلى لبنان

قال وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف إن سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية غادرت ميناء أوديسا اليوم ، ولأول مرة منذ 24 شباط pic.twitter.com/kSVBB4ay0M — UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) August 1, 2022



غوتيريش يُعلّق



بدوره، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بحرارة" اليوم، بمغادرة أول سفينة تحمل شحنة من الحبوب الأوكرانية، في إطار خطة تهدف إلى رفع الحصار الروسي عن البحر.



وأشار غوتيريش، في بيان صادر عن المنظمة الأممية نقلته وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "الأمين العام يأمل في أن تكون هذه الأولى من بين العديد من السفن التجارية بموجب الاتفاقية الموقّعة، وأن تحقق الاستقرار والمساعدة الضروريَين للأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في ظلّ الظروف الإنسانية الهشة جداً".