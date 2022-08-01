Advertisement

لبنان

ابتداءً من هذا التاريخ.. كتل هوائية حارة بانتظارنا والحرارة تتخطى المعدل

Lebanon 24
01-08-2022 | 05:15
A-
A+
Doc-P-976531-637949529760740655.jpg
Doc-P-976531-637949529760740655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الحديث عن منخفض هندي مرتقب، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة ، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.
Advertisement
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  طقس صيفي حار ورطب  يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى الأربعاء، ويتأثر لبنان اعتباراً من  يوم الخميس بكتل هوائية حارة بخاصة في المناطق الداخلية حيث تلامس درجة الحرارة ال 41 درجة في الظل. ويحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية.
معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و 33 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  قليل الغيوم يتحوّل مساءً الى غائم جزئياً وغائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث تكون الحرارة المحسوسة أكثر إرتفاعاً عن الحرارة المسجلة، كما يتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية مما يؤدي الى سوء في الرؤية.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة ، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا وارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، بينما ترتفع بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية حيث تلامس ال 41 درجة مع نسبة رطوبة منخفضة في الداخل مما يستدعي التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، بخاصة في الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

- الحرارة على الساحل من 27 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 38 درجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
06:00 | 2022-08-01
06:00 | 2022-08-01
06:00 | 2022-08-01
09:20 | 2021-12-04
07:22 | 2022-08-01
06:04 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website