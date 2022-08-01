ابتداءً من هذا التاريخ.. كتل هوائية حارة بانتظارنا والحرارة تتخطى المعدل

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بعد الحديث عن منخفض هندي مرتقب، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة ، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي حار ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى الأربعاء، ويتأثر لبنان اعتباراً من يوم الخميس بكتل هوائية حارة بخاصة في المناطق الداخلية حيث تلامس درجة الحرارة ال 41 درجة في الظل. ويحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية.معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و 33 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: قليل الغيوم يتحوّل مساءً الى غائم جزئياً وغائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث تكون الحرارة المحسوسة أكثر إرتفاعاً عن الحرارة المسجلة، كما يتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية مما يؤدي الى سوء في الرؤية.الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة ، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا وارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، بينما ترتفع بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية حيث تلامس ال 41 درجة مع نسبة رطوبة منخفضة في الداخل مما يستدعي التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، بخاصة في الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.- الحرارة على الساحل من 27 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 38 درجة.